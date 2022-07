Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ohne Versicherungsschutz und unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Holle unterwegs

Hildesheim (ots)

Holle (lud) - Am 27.07.2022, um 18:10 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Bad Salzdetfurth auf der K 305 in 31188 Holle im Rahmen der Streife einen 21-Jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei wurde festgestellt, dass der geführte E-Scooter über keine erforderliche Haftpflichtversicherung verfügt. Weiterhin wurde anlässlich durchgeführter Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit festgestellt, dass der E-Scooter-Fahrer aus Holle unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, was dieser schließlich auch einräumte. Der Fahrer wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Hildesheimer Polizeidienststelle verbracht. Da ein E-Scooter rechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen ist, gelten für diese in Bezug auf berauschende Mittel wie Alkohol und Drogen dieselben Vorschriften und Gesetze wie bei vergleichbaren Kfz, wie z.B. Pkw. Dem Fahrzeugführer erwarten nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren nach §24a StVG sowie ein Strafverfahren gem. §§ 1, 6 Pflichtversicherungsgesetz.

