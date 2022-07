Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Förderkreis für Polizeigeschichte Niedersachsen e.V. übergibt Spendenscheck in Höhe von 1000,- Euro an die Jüdische Gemeinde zu Oldenburg +++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte der erste Vorsitzende des Förderkreises für Polizeigeschichte e.V., Polizeipräsident a.D. Uwe Lührig, der ersten Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde zu Oldenburg, Frau Dr. Elisabeth Schlesinger, einen Spendenscheck in Höhe von 1000,- Euro.

Seit Anfang März 2022 kümmert sich die Jüdische Gemeinde zu Oldenburg in enger Kooperation mit der Stadt Oldenburg um mehr als 50 jüdisch-ukrainische sowie ukrainische Kriegsgeflüchtete. Die Geflüchteten werden in allen Angelegenheiten unterstützt, die sie ohne Sprachkenntnisse in einem fremden Land bewältigen müssen. Dazu zählen unter anderem notwendige Behördengänge oder Arztbesuche. Durch die erste Zuwanderungswelle in den 1990er Jahren gibt es innerhalb der Jüdischen Gemeinde viele Mitglieder, die mittlerweile als Sprachmittler dienen und die Integration der geflüchteten Menschen erleichtern. Viele der Erwachsenen engagieren sich ehrenamtlich in der Gemeinde und die aus Odessa mitgebrachten Traditionen können die Gottesdienste bereichern. Bei der Betreuung der Menschen erfährt die jüdische Gemeinde Unterstützung von Seiten der städtischen Behörden, verschiedener Religionsgemeinschaften, Oldenburger Kultureinrichtungen und von engagierten Oldenburger Bürgerinnen und Bürgern.

"Ich bedanke mich herzlich für die großzügige Spende. Die Zuwendung wird für unsere Kinder und Jugendlichen im Jewish Daycamp sowie für die Bastelmaterialien für kreative Workshops verwendet.", so Frau Dr. Schlesinger.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell