Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Führungswechsel in der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch +++ Zwei Dienstposten seit dem 01. Juli 2022 neu besetzt +++

Bild-Infos

Download

Brake/Nordenham (ots)

Der Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, hat am heutigen Montag (11.07.2022) im Rahmen einer Feierstunde zwei neue Führungskräfte in der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch vorgestellt und in ihre neuen Ämter eingeführt.

Polizeirat Henrik Hackmann übernahm am 01. Juli 2022 die Leitung des Polizeikommissariats Nordenham und somit die Verantwortung für rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit ihnen gemeinsam wird er für die Sicherheit von über 46.000 Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt Nordenham sowie in den Gemeinden Butjadingen, Stadland und Jade zuständig sein. Henrik Hackmann hat am 01. Oktober 2021 das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei erfolgreich abgeschlossen. Anschließend wurde er als Leiter des Einsatzbereiches in der Polizeiinspektion Cuxhaven eingesetzt. In seinem neuen Amt wird er unter anderem auch für die Planung, Vorbereitung und Leitung von größeren Einsätzen, wie beispielsweise den Rodenkircher Markt, zuständig sein. Der 34-jährige Hackmann fand vor dem höheren Dienst unter anderem im Einsatz- und Streifendienst, als Sachbearbeiter im Ermittlungsdienst, als Dienstabteilungsleiter sowie als Mitglied in einer Sonderkommission Verwendung.

Henrik Hackmann folgt Polizeioberrat Patrick Hublitz, der seit dem 01. Juli 2022 Leiter des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch ist.

Die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes in Delmenhorst hatte zuvor Polizeioberrat André Wächter ausgeübt, der nun seit dem 01. Juli 2022 seine neue Aufgabe als Leiter des Polizeikommissariats Brake angetreten hat. Dort ist er Nachfolger von Klaus Lücke, der Ende Juni nach 43 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet worden war. In seinem dienstlichen Werdegang blieb der 40-jährige Wächter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch - mit Ausnahme kurzer Unterbrechungen - treu. Er arbeitete vor seinem Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei unter anderem in der Tatortgruppe in Delmenhorst, leitete den Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Brake und besetzte verschiedene Funktionen im Stab. André Wächter wird in Zukunft gemeinsam mit seinen rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit von über 45.000 Menschen in den Städten Brake und Elsfleth sowie den Gemeinden Berne, Ovelgönne und Lemwerder zuständig sein.

"Ich freue mich sehr, dass wir ohne zeitliche Verzögerung zwei wichtige Führungspositionen in der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch mit leistungsstarken und engagierten Führungskräften besetzen konnten. Für beide beginnt ein neuer beruflicher Abschnitt, wobei sie von kompetenten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitet werden. Ich wünsche allen für ihre neuen Aufgaben viele gute Ideen und ich bin überzeugt, dass sie die gute Arbeit ihrer Vorgänger fortführen werden", so der Polizeipräsident Johann Kühme.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell