POL-OLD: +++ Verabschiedung beim Polizeikommissariat Brake +++ Erster Polizeihauptkommissar Klaus Lücke wechselt nach neun Jahren als Leiter des Polizeikommissariats in den Ruhestand +++

Am Donnerstag, den 30.06.2022, wurde der Leiter des Polizeikommissariats Brake, Erster Polizeihauptkommissar Klaus Lücke, nach 43 Dienstjahren von Polizeipräsident Johann Kühme in den Ruhestand verabschiedet.

Als Kommissariatsleiter war Klaus Lücke in den vergangenen neun Jahren gemeinsam mit knapp 70 Mitarbeitenden für mehr als 35 Kilometer Weserufer und für die Sicherheit von über 45.000 Menschen in den Städten Brake und Elsfleth sowie den Gemeinden Berne, Ovelgönne und Lemwerder zuständig.

"Ich danke Klaus Lücke für seine hervorragende Arbeit als Leiter des Polizeikommissariats Brake. Er hat in den vergangenen Jahren stets unermüdlichen Einsatz geleistet und übergibt nun eine gut funktionierende Dienststelle mit motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute", sagte Polizeipräsident Johann Kühme im Rahmen einer kleinen Feierstunde in Brake.

Klaus Lücke trat 1978 in den mittleren Dienst der Polizei des Landes Niedersachsen ein. Nach seiner Ausbildung war er zunächst in der Landesbereitschaftspolizei Niedersachsen tätig. Im April 1983 übernahm er als Polizeikommissar die Funktion des Dienstabteilungsführers beim Polizeirevier Brake, wo er im Anschluss 17 Jahre als Sachbearbeiter Verkehr eingesetzt wurde. Bevor er im Jahr 2007 als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes beim Polizeikommissariat Schiffdorf tätig wurde, konnte er für fünf Jahre weitere Erfahrungen in der Polizeidirektion Oldenburg sammeln. Im April 2008 ging es für Klaus Lücke zurück in die Wesermarsch. Der 62-jährige war für zwei Jahre Leiter des Polizeikommissariats Nordenham. Im Herbst 2010 kehrte er als Leiter des Einsatz- und Streifendienstes zum Polizeikommissariat Brake zurück. Die Funktion als Leiter des Polizeikommissariats Brake wurde ihm schließlich im Oktober 2013 übertragen.

"Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre ständige Motivation und Einsatzbereitschaft bedanken. Nicht zu vergessen sind die örtlichen Institutionen, zu denen jederzeit ein vertrauensvolles und gutes Verhältnis bestand. Die Arbeit als Leiter des Polizeikommissariats Brake war mir zu jeder Zeit eine Freude", sagte Lücke.

Die Nachfolge von Klaus Lücke wird Polizeioberrat André Wächter übernehmen. André Wächter war zuletzt als Leiter des Zentralen Kriminaldienstes in Delmenhorst tätig. Die offizielle Amtseinführung ist für den 11.07.2022 vorgesehen.

