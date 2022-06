Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: + Polizeikommissariat Vechta für ein Jahr mit neuer Leitung + Polizeioberrat Werner wechselt ins Landespolizeipräsidium + Günter Stukenborg durch Polizeipräsident Kühme vorübergehend eingesetzt +

Vechta (ots)

Nach knapp vier Jahren verlässt Jens Werner das Polizeikommissariat Vechta und wechselt zum 4. Juli 2022 für ein Jahr in das Landespolizeipräsidium nach Hannover. Dort wird er im Rahmen einer vorübergehenden Abordnung in dem für Einsatz- und Verkehrsangelegenheiten zuständigen Referat 24 tätig sein.

Der 48-jährige Polizeioberrat hatte die Leitung des Kommissariats im Winter 2018 übernommen und übergibt nun die Verantwortung vorübergehend an den Ersten Kriminalhauptkommissar Günter Stukenborg.

Der 58-jährige Günter Stukenborg leitete bislang den Ermittlungsbereich des Kommissariats Vechta, daher sind ihm sein neuer Wirkungskreis und seine Mitarbeitenden gut bekannt. Polizeipräsident Johann Kühme übertrug ihm nun mit entsprechender Verfügung den Dienstposten. "Ich habe Günter Stukenborg gebeten für diesen Zeitraum die Leitung der Dienststelle zu übernehmen, da er sowohl fachlich als auch menschlich die Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle Position erfüllt", sagte Johann Kühme.

Günter Stukenborg trat 1980 in den mittleren Dienst der Polizei des Landes Niedersachsen ein, bevor er nach seiner Ausbildung im Hundertschaftsdienst der III. Landesbereitschaftspolizei Niedersachsen eingesetzt wurde. Von 1997 bis 2000 war im Einsatz- und Streifendienst in Vechta tätig, anschließend sammelte er Erfahrungen in den Bereichen Personalplanung und Bandenkriminalität. 2015 übernahm er die Leitung des Kriminal- und Ermittlungsdienstes beim Polizeikommissariat Vechta.

Der Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Jörn Kreikebaum, zeigte sich sehr zufrieden mit der Personalentscheidung. "Günter Stukenborg ist die beste Wahl für die temporäre Vertretung von Jens Werner. Er kennt die regionalen Anforderungen und die Erwartungen der Bevölkerung im Zuständigkeitsbereich des Kommissariats, daher wird er nahtlos an die gute Arbeit von Jens Werner anknüpfen können", so Kreikebaum.

