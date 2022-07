Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Personalveränderungen in leitenden Funktionen innerhalb der Polizeiinspektion Cuxhaven +++ Kommissariat in Geestland temporär unter neuer Führung +++

Cuxhaven (ots)

Polizeirat Henrik Hackmann wurde am heutigen Freitag (08.07.2022) durch den Polizeipräsidenten Johann Kühme als Leiter des Einsatzbereiches der Polizeiinspektion Cuxhaven verabschiedet. Er hat bereits zum 01. Juli die Verantwortung für das Polizeikommissariat in Nordenham übernommen.

Die durch diesen Weggang entstandene Vakanz wird durch den Leiter des Polizeikommissariats Geestland, Erster Polizeihauptkommissar Norbert Schepergerdes, bis zum Frühjahr des Jahres 2023 geschlossen. "Ich freue mich, dass Norbert Schepergerdes sich bereit erklärt hat, den Einsatzbereich für die kommenden Monate zu übernehmen und sein großes polizeiliches Fachwissen in die Arbeit vor Ort einfließen zu lassen", so der Polizeipräsident.

Das Kommissariat in Geestland wird während der Abwesenheit von Norbert Schepergerdes von Kriminalhauptkommissarin Tanja Volkmer übernommen. Die 50-jährige gebürtige Cuxhavenerin leitet seit Herbst 2018 das für die Spurensicherung und -bearbeitung zuständige Fachkommissariat Forensik im Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Cuxhaven. "Mit Tanja Volkmer bekommt das Polizeikommissariat in Geestland eine qualifizierte und engagierte Leiterin. Sie wird genauso wie Norbert Schepergerdes den engen Austausch mit den örtlichen kommunalen Vertretern suchen und sich gewinnbringend in die regionalen Themenschwerpunkte einbringen", freut sich Polizeipräsident Kühme.

Den freiwerdenden Dienstposten von Tanja Volkmer tritt Kriminalhauptkommissar Carsten Cziupka an. Der 49-Jährige war bereits auf verschiedenen Dienststellen im ermittelnden Bereich tätig, sodass er seine neuen Aufgaben nahtlos von seiner Vorgängerin übernehmen kann.

