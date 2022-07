Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Führungswechsel innerhalb der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch +++ Polizeioberrat Patrick Hublitz wird neuer Leiter des Zentralen Kriminaldienstes in Delmenhorst +++

Delmenhorst (ots)

Der Zentrale Kriminaldienst (ZKD) der Polizeiinspektion Delmen-horst/Oldenburg-Land/Wesermarsch hat einen neuen Leiter - Polizeioberrat Patrick Hublitz wurde am heutigen Tag (18. Juli 2022) im Rahmen einer Feierstunde von Polizeipräsident Johann Kühme in sein neues Amt eingeführt. Der 40-jährige ist gemeinsam mit seinen rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Kriminalitätsbekämpfung in der Stadt Delmenhorst und den Landkreisen Oldenburg und Wesermarsch verantwortlich.

"Ich freue mich sehr, dass ich auch in meiner neuen Funktion Teil der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch bleibe und in Zukunft gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die gute Arbeit innerhalb des Zentralen Kriminaldienstes fortsetzen kann. Ein vertrauensvoller Umgang sowie eine stets gute Zusammenarbeit liegen mir dabei besonders am Herzen. Auch freue ich mich über das Vertrauen, welches mir mit der Übertragung des Amtes entgegengebracht wird", so Hublitz.

Patrick Hublitz, der bereits seit dem 01. Juli 2022 Leiter des Zentralen Kriminaldienstes ist, schloss sein Maserstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei im Jahr 2018 erfolgreich ab. Anschließend war der 40-jährige als Leiter des Polizeikommissariats Nordenham in der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch tätig. Vor dem Masterstudium hatte er bereits verschiedene Führungserfahrungen beim Polizeikommissariat Achim, beim Autobahnpolizeikommissariat Langwedel und bei der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch gesammelt und wurde unter anderem als Dienstabteilungsleiter eingesetzt.

"Mit Patrick Hublitz bleibt der Polizeiinspektion eine dynamische und moderne Führungskraft erhalten. Er bringt mit seinem Erfahrungsschatz die besten Voraussetzungen mit, um die ihm bevorstehenden Aufgaben zu meistern", so Polizeipräsident Johann Kühme.

