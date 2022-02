Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: PKW fährt vor einem Baum

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag gegen 20:30 Uhr fuhr ein PKW auf der Magdeburger Straße gegen einen Baum. Der Fahrer wurde nicht am Fahrzeug angetroffen. Im Nahbereich wurde mit der Wärmebildkamera nach der Person gesucht. Weiter wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet und der Brandschutz sichergestellt sowie auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Während des Einsatzes wurde die Zufahrt zum Wohngebiet über die Straße "Am Eicken" umgeleitet.

Bei weiteren Einsätzen in den Ortsteilen Hiddinghausen und Gennebreck wurde umgestürzte Bäume beseitigt. Auf der Wuppertaler Straße wurde ein umgekipptes Verkehrsschild, dass auf der Fahrbahn lag, an den Rand der Straße gelegt.

Um 15:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Kaminbrand auf der Haßlinghauser Straße gerufen. Der Kamin wurde mit Spiegeln und der Wärmebildkamera untersucht. Es wurde keine erhöhte Temperatur festgestellt. Weiter wurde die CO-Belastung gemessen. Auch hierbei gab es keine erhöhte Belastung. Die Einsatzstelle wurde dem zuständigen Schornsteinfeger, der angefordert wurde, übergeben.

