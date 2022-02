Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Böswilliger Alarm an der Sparkasse

Sprockhövel (ots)

Um kurz vor 10 Uhr wurde am Freitagmorgen an der Sparkasse in Niedersprockhövel ein Druckknopfmelder in der dortigen Tiefgarage betätigt. Einen Grund für die Auslösung des Feueralarms konnte durch die Feuerwehr nicht festgestellt werden. Es wird von einer böswilligen Alarmierung ausgegangen. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

Durch den Einsatz waren zwei Löschzüge der Feuerwehr und ein Rettungswagen gebunden. Auf der Hauptstraße kam es durch den Einsatz zu Verkehrseinschränkungen.

