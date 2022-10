Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gewerbsmäßiger Ladendieb festgenommen

Gummersbach (ots)

Nach einem versuchten Ladendiebstahl in einem Elektronikfachmarkt im Gummersbacher Forum hat die Polizei am Samstagabend (15. Oktober) einen 29-Jährigen festgenommen. Eine Sicherheitsfachkraft des Geschäfts hatte zwischen 17.50 Uhr und 18.05 Uhr beobachtet, wie der 29-Jährige zwei Mobiltelefone und ein paar hochwertige Kopfhörer in seinem Rucksack verstaute und anschließend das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach den Mann daraufhin an und rief die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte der 29-Jährige den Rucksack so präpariert, dass er die Diebstahlsicherung umging. Außerdem fand sich weiteres Diebesgut aus einem anderen Diebstahl in dem Rucksack. Da der 29-jährige Georgier keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er vorläufig festgenommen und eine Hauptverhandlungshaft angesetzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell