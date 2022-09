Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Fahrradfahrer beschädigt bei Sturz PKW und flüchtet +++ Zeugen gesucht

Celle (ots)

Am Sonntag, 18.09.2022, gegen 16:10 Uhr, kam es in der Turmstraße zu einem Unfall, bei dem ein unbekannter, jugendlicher Fahrradfahrer vom Unfallort flüchtete.

Der ca. 15 -16 Jahre alte Radfahrer war in Richtung "Am Fleitgraben" unterwegs, als er gegen einen parkenden PKW stieß und hinfiel. Anschließend rappelte er sich auf und fuhr davon. Am PKW entstand Sachschaden.

Der Radfahrer soll korpulent sein, er trug einen lila-bunten Jogginganzug sowie eine blond-braune "Vokuhila"-Perücke.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter Telefon 05145/28421-0 oder 05145/28421-10.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell