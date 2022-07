POL-PDLD: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Lustadt (ots) - Gestern Mittag befuhr ein Busfahrer mit seinem Linienbus die Obere Hauptstraße in Lustadt. Im Kurvenbereich kam ihm ein Schulbus entgegen. Die Busse streiften sich in der Engstelle, wodurch es zu einem Sachschaden von ca. 25000 EUR kam. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Dennis Dobberstein Telefon: 07274/958-1603 ...

mehr