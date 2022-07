POL-PDLD: Überfall auf Spielothek

Germersheim (ots) - Am 18.07.2022 nahmen speziell geschulte Polizisten in der Rheinbrückenstraße in Germersheim technisch veränderte Fahrzeuge ins Visier. Von den insgesamt 17 kontrollierten PKW mussten neun beanstandet werden. Bei zwei Fahrzeugen führten die technischen Veränderungen sogar zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Auf die Fahrer kam ein entsprechendes Verwarnungsgeld zu. Rückfragen bitte an: ...

