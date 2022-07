Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Unfall Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Hainfeld (ots)

In einer Rechtskurve auf der L512 zwischen Hainfeld in Richtung Flemlingen kam es vermutlich gestern Abend (18.07.2022), gegen 20.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW Renault-Clio von der Fahrbahn abkam und im Graben landete. Hierbei entstand leichter Flurschaden. Der Schaden an dem Fahrzeug ist bisher nicht bekannt, da der Unfall von einem Mitarbeiter des Abschleppdienstes der Polizei mitgeteilt worden war und sich das Fahrzeug bereits in einer Werkstatt befand. Bei Ankunft an der Unfallstelle stand der PKW bereits auf dem daneben liegenden Feldweg und die vor Ort anwesenden Personen teilten mit, dass sich die auf der Fahrbahn befindliche 20m lange Bremsspur bereits am Morgen auf der Straße befunden hätte, was zumindest angezweifelt werden muss.

Zeugen des Unfalles, oder weitere Hinweise hierzu, nimmt die Polizei Edenkoben entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell