POL-PPMZ: Verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall mit LKW - Unfallverursacher flüchtig

Mainz-Laubenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem LKW-Fahrer kam es am vergangenen Mittwochnachmittag in Mainz-Laubenheim, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Die 36-jährige Bodenheimerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Dammweg, als ihr aus Richtung der B9 ein LKW entgegenkam. An einer durch einen LKW-Auflieger herbeigeführten Engstelle wurde die 36-Jährige durch den LKW an die Bordsteinkante abgedrängt. Sie stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Dank des Fahrradhelms, den sie zum Unfallzeitpunkt trug, konnten schlimmere Verletzungen verhindert werden.

Der LKW-Fahrer setzte anschließend seine Fahrt in Richtung der Zementwerke fort. Das Fahrzeug konnte durch die Unfallbeteiligte als zweiteiliger Gliederzug mit einem hellen Führerhaus und einem grauen Kastenaufbau beschrieben werden.

Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten unmittelbar die Fahndung nach dem beteiligten LKW ein, konnten diesen jedoch nicht mehr im Umkreis feststellen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

