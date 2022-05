Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Drogen per Post verschickt - Dealer in Untersuchungshaft

Mainz/Waldalgesheim/Frankfurt am Main (ots)

Ein 32-jähriger Mann aus Waldalgesheim betrieb nach derzeitigem Stand der Ermittlungen einen Internet-Handel für Drogen, die er per Postversand an die jeweiligen Abnehmer schickte. Nachdem das Fachkommissariat für Rauschgiftkriminalität der Mainzer Kriminalpolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen aufgenommen hatte, konnten mehrerer solcher Drogenpakete sichergestellt und ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen den 32-Jährigen eingeleitet werden. Während eines Drogengeschäfts in der Umgebung von Frankfurt am Main konnte der 32-jährige Dealer beobachtet und von Spezialkräften der rheinland-pfälzischen Polizei festgenommen werden. Hierbei konnten insgesamt rund 3 Kilogramm Haschisch und Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Zusätzlich konnten in der Wohnung des Beschuldigten weitere Drogen und Bargeld sichergestellt werden. Nach einer Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz wurde gegen den 32-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

