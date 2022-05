Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rollerdiebstahl in Mainz-Laubenheim

Mainz-Laubenheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gleich zu zwei Rollerdiebstählen - in einem Fall blieb es glücklicherweise beim Versuch.

Durch einen aufmerksamen Anwohner wurden in der Nacht vom 15. auf den 16.Mai fremde Personen beobachtet, die sich am Mofa seiner Nachbarin zu schaffen machten und versuchten dieses hin- und herzubewegen. Am Folgetag informierte er die Mofa-Besitzerin über seine Beobachtungen. Die 59-jährige Mainzerin konnte ihr Mofa zwar noch am Abstellort in der Zukunftstraße vorfinden, allerdings stellte sie Beschädigungen am Lenker und im Bereich der Seitenverkleidung fest.

Weniger Glück hatte eine 43-jährige Mainzerin, die ihren Roller über das vergangene Wochenende auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz "Am Leitgraben" in Mainz abgestellt hatte. Das Fahrzeug hatte sie sonntags noch dort stehen sehen, am kommenden Morgen war dieses jedoch unauffindbar.

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht und es sich um dieselben Täter handelt ist bislang unklar und muss durch weitere Ermittlungen der Polizei geklärt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

