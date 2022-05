POL-PPMZ: Drogenhandel am Fenster - Täter geht in Untersuchungshaft

Mainz-Oberstadt (ots) - Zu einem Schaden in fünfstelliger Höhe kam es bei einem Trickdiebstahl, bei welchem zwei vermeintliche Handwerker eine 87-jährige Mainzerin aufs Glatteis führten. Die beiden Männer klingelten am vergangenen Donnerstag gegen 11 Uhr bei der Seniorin und gaben an, dass sie das Wasser überprüfen müssten. In diesem Rahmen begab sich einer der Täter gemeinsam mit ihr in das Badezimmer, wo die ...

mehr