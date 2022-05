Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Falsche Handwerker schlagen erneut zu

Mainz-Weisenau (ots)

Nachdem eine 87-jährige Mainzerin bereits am vergangenen Donnerstag Opfer von Trickdieben wurde (s. Pressemeldung v. 16.05.2022, 12:32 Uhr), kam es am gestrigen Montagnachmittag zu einem erneuten Vorfall in der Göttelmannstraße, bei welchem ein angeblicher Handwerker sein Unwesen trieb. Unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruches im Haus, verschaffte sich ein bislang unbekannter männlicher Täter gegen 15:00 Uhr Zugang zur Wohnung der 81-jährigen Geschädigten. Hier ließ er die Dame verschiedene Tätigkeiten verrichten, während er sich unbeaufsichtigt in der Wohnung aufhalten konnte. Nachdem der Mann gegangen war, fiel der Frau auf, dass ihr gesamter Schmuck entwendet wurde und sie informierte die Polizei. Die 81-Jährige konnte den Mann wie folgt beschreiben:

- ca. 30-40 Jahre alt - normale Statur - schwarze Haare - sprach ohne Akzent - trug eine gelbe Warnweste

Derzeit kann ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei in Mainz hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus appelliert die Polizei an Ihre Aufmerksamkeit und Vorsicht! Lassen Sie unter keinen Umständen vermeintliche Handwerker Ihre Wohnung betreten, welche unangekündigt an Ihrer Wohnanschrift erscheinen und nicht zuvor durch Sie beauftragt worden sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell