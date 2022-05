Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Jugendliche nach Ladendiebstahl gestellt

Mainz (ots)

Sicherlich anders vorgestellt hatten sich drei Jugendliche den Diebstahl von hochwertigen Schuhen aus einem Kleidergeschäft in der Mainzer Innenstadt.

Das Dreiergespann, bestehend aus zwei 16-Jährigen (1x weiblich, 1x männlich) und einem 18- Jährigen, betrat am vergangenen Dienstagnachmittag ein Textilgeschäft mit dem Ziel hier Ware zu entwenden. Mit zwei Paar Schuhen und zwei Trainingsanzügen verschwanden die Jugendlichen zunächst in einer Umkleide des Geschäfts.

Kurze Zeit darauf verließen die Drei die Umkleide und begaben sich zielstrebig in Richtung Ladenausgang. Doch dabei hatten sie nicht mit dem aufmerksamen Ladendetektiv gerechnet, der sie während ihrer Tat beobachtete. Nachdem der Detektiv in der Umkleide ein Paar getragene Schuhe vorfand, schickte er seinen Praktikanten hinter den drei Tätern her. Als die Tatverdächtigen bemerkten, dass sie verfolgt werden, flüchteten sie in Richtung Schillerplatz und verschwanden in eine dort haltende Straßenbahn.

Die Rechnung hatten die Flüchtenden ohne den Ladendetektiv gemacht. Dieser konnte die Drei von außerhalb der Straßenbahn identifizieren und die hinzugerufenen Polizeibeamten zu ihnen führen.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme zeigten sich die Ladendiebe äußerst aggressiv. Durch ihr Verhalten wurden mehrere Passanten aufmerksam und bildeten eine Menschentraube um das Geschehen. Teilweise wurden polizeiliche Maßnahmen durch Herumstehende videografiert. Aufgrund der Umstände und der zunehmenden Aggressivität der Beschuldigten, wurden ihnen Handschellen angelegt und sie wurden zur nahegelegenen Polizeidienststelle verbracht. Die 16-jährige Tatverdächtige und ihr gleichaltriger Begleiter durften nach Rücksprache mit deren Eltern die Dienststelle verlassen. Ihr 18-jähriger Bekannter musste aufgrund seiner polizeilichen Historie zunächst auf der Dienststelle verbleiben. Erst nach Abklärung weiterer Maßnahmen durfte auch dieser die Heimreise antreten.

Alle Drei müssen sich nun strafrechtlich wegen Ladendiebstahls und Beleidigung gegen die eingesetzten Polizeibeamten verantworten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell