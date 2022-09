Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - "Falsche Polizisten" erbeuten Geld und Schmuck

Schöppingen (ots)

Betrügern zum Opfer gefallen ist am Freitag eine Seniorin in Schöppingen. Eine Unbekannte war mit der Masche des "falschen Polizisten" telefonisch an die Frau herangetreten. Sie gab sich als Polizeibeamtin aus und behauptete, es sei zu einem Einbruch in der Nachbarschaft gekommen. Angeblich sei die Frau nun in Gefahr, ebenso ihre Wertsachen - das typische Szenario, mit der Betrüger ihre Opfer bei dieser Vorgehensweise ängstigen und manipulieren wollen. Es gelang den Tätern im weiteren Verlauf schließlich, eine Übergabe von Bargeld und Schmuck zu vereinbaren und so beides zu erbeuten. Die Polizei erneuert ihre Warnung vor dieser Form des Betrugs: Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte keinesfalls darauf eingehen. Ausführliche Informationen gibt es unter anderem auf der Internetseite www.polizei-beratung.de. (to)

