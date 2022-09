Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Laptop aus Kofferraum entwendet

Bocholt (ots)

Tatzeit: 11.09.2022, zwischen 16:30 und 16:40 Uhr

Tatort: Bocholt, Lavendelweg

Einen Laptop der Marke Dell hat ein Unbekannter am Sonntag in Bocholt aus einem parkenden Auto gestohlen. Der Rechner hatte im Kofferraum gelegen - dieser stand kurzzeitig offen, als es gegen 16.30 Uhr zu der Tat am Lavendelweg kam. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell