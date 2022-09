Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - BMW entwendet

Bocholt (ots)

Tatzeit: zwischen 11.09.22, 21:00 Uhr, und 12.09.2022, 05:30 Uhr

Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Mittelheggenstraße

Gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Bocholt-Biemenhorst einen geparkten Pkw. Der weiß lackierte Kombi vom Typ X5 hatte auf einer Einfahrt an der Mittelheggenstraße gestanden. Wie die Täter sich des Fahrzeugs mit BOH-Kennzeichen bemächtigten, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell