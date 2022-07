Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Tiroler Straße

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, zwischen 19:00 und 20:15 Uhr, beschädigte ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer die Grundstücksmauer des Anwesens Tiroler Straße 10. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog der Unbekannte von der Tiroler Straße aus nach rechts in die Baumgartenstraße ab. Beim Abbiegevorgang muss der Verursache noch über den Gehweg gefahren sein, ehe er mit der Mauer kollidierte. Anschließend setzte der Täter seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Die Schadenshöhe beträgt circa 100 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

