Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrer

Dahn (ots)

Am 13.07.2022, gegen 19:00 Uhr, streifte ein Fahrradfahrer Im Gerstel auf Höhe der Hausnummer 4 in 66994 Dahn mit seinem Fahrrad einen geparkten PKW. Der Fahrzeughalter bemerkte den Unfall und rief dem Radfahrer noch hinterher. Dieser setzte seine Fahrt jedoch fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Der flüchtige Fahrradfahrer wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 Jahre, Bart, orange/roter Rucksack, mattschwarzes Fahrrad, evtl. E-Bike, mit grünen Applikationen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell