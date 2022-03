Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfälle im Bereich der PSt Fulda - insgesamt vier Verletzte

Fulda (ots)

Kradfahrer gestürzt

Am Freitag, 25.03.2022, wurde die Polizeistation Fulda gegen 18:00 Uhr über einen gestürzten Kradfahrer in der Wernaustraße in Künzell-Pilgerzell informiert. Die Streife konnte den 18-jährigen Führer eines Kraftrades Yamaha antreffen. Dieser hatte die Wernaustraße in Richtung Dirlos befahren und in Höhe der Einmündung Am Kiest die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Anschließend kam der junge Mann mit dem Kraftrad zu Fall und verletzte sich leicht. Am Krad und dem Schild entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1400 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass an dem Krad kein Kennzeichen angebracht war und es nicht zugelassen war. Außerdem war der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Da darüberhinaus die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeuges nicht geklärt werden konnten, wurde das Fahrzeug sichergestellt.

Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Am Freitag, 25.03.2022, ereignete sich um 07:45 Uhr in der Browerstraße in Fulda ein Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden.

Die 56-jährige Führerin eines Toyota Aygo fuhr rückwärts von einem Grundstück in den fließenden Verkehr ein. Hierbei übersah sie einen Pkw Opel Corsa, der die Browerstraße befuhr und prallte mit dem Fahrzeugheck in die linke Seite des Corsa. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro, beide Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin im unfallverursachenden Wagen verletzten sich leicht.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK Weinrich

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell