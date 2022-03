Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ehrenberg-Wüstensachsen (ots)

Am Samstag, dem 26.03.2022, gegen 15:50 Uhr ereignete sich in der Ortslage Ehrenberg Wüstensachsen ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 2500 EUR. Ein 73 - jähriger Gersfelder fuhr mit seinem Roller auf der Rhönstraße in Wüstensachen in Richtung Ortsausgang. An der Kreuzung zum Dorfwiesenweg bog ein 56 - jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ehrenberg in die Rhönstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Rollerfahrer schwer verletzt wurde und anschließend mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden musste. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

