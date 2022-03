POL-OH: Verkehrsunfall Sachschaden

Ehrenberg-Wüstensachsen (ots) - Am Samstag, dem 26.03.2022, gegen 15:50 Uhr ereignete sich in der Ortslage Ehrenberg Wüstensachsen ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 2500 EUR. Ein 73 - jähriger Gersfelder fuhr mit seinem Roller auf der Rhönstraße in Wüstensachen in Richtung Ortsausgang. An der Kreuzung zum Dorfwiesenweg bog ein 56 - jähriger Pkw-Fahrer aus ...

