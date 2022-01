Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus

Vreden - Autofahrer flüchtet vor Polizei

Ahaus / Vreden (ots)

Als ein Unbekannter die Polizei am Montagabend gegen 22.35 Uhr auf der Baumwollstraße in Vreden erblickte, flüchtete er. Die Beamten hatten einen anderen Autofahrer gerade kontrolliert, als sie auf den schwarzen Mercedes mit Ahauser Kennzeichen und dilettantisch mit Farbe geschwärzten hinteren Scheiben aufmerksam wurden. Erstmal war dieser nun unauffindbar. Auf einem Discounterparkplatz an der Ottensteiner Straße fanden die Polizisten schließlich den Wagen. Erneut flüchtete der Fahrer. Anhaltezeichen der Polizei missachtete er und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Bundesstraße 70 in Richtung Ahaus-Alstätte. Da eine Gefährdung Unbeteiligter nicht mehr ausgeschlossen werden konnte, brachen die Beamten die Verfolgung ab. Die Fahndung führte aber doch, wenn auch nur teilweise, zum Erfolg. Auf der Enscheder Straße in Alstätte stand der Mercedes. Die Kennzeichen fehlten. Die Umweltplakette gab den entscheidenden Hinweis. Die Buchstaben-Ziffern-Kombination stimmte mit der des flüchtigen Wagens überein. Ein möglicher Grund für die Flucht erschloss sich den Beamten beim Blick in das Fahrzeuginnere: Dort lag unterschiedliches Einbruchswerkzeug. Von dem Fahrer keine Spur. Es folgte die Sicherstellung des Fahrzeugs und eine intensive Spurensuche. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Mögliche Zeugen oder Geschädigte der rasanten Flucht werden geben, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

