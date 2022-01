Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gegen Zaun gefahren

Bocholt (ots)

Der Gitterzaun hing ebenso schief wie zwei Pfosten einer Zaunanlage - vom Verursacher jedoch keine Spur: Geflüchtet ist ein Unbekannter nach einem Verkehrsunfall in Bocholt. Der Eigentümer eines Parkplatzes entdeckte am Dienstagmorgen den Schaden, den ein unbekannter Autofahrer an der Straße "Im Königsesch" hinterlassen hat. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

