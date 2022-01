Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Doppelhaus Ziel von Einbrechern

Bocholt (ots)

Gescheitert sind Einbrecher bei zwei Einbruchsversuchen auf der Straße Wachtelschlag. An den Eingangstüren zweier Doppelhaushälften fanden sich Hebelspuren. Der oder die Täter gelangten nicht in das Haus. Die Taten trugen sich zwischen Sonntagmorgen und Dienstagnachmittag zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

