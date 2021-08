Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen der Polizei

Selfkant-Tüddern (ots)

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Heinsberg führten am Mittwoch, 18. August, zwischen 11 Uhr und 19 Uhr, an der Sittarder Straße/ Millener Weg Verkehrskontrollen durch. Begleitet wurden sie dabei durch einen niederländischen Kollegen. Insgesamt wurden etwa 70 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass zehn Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten oder keinen Schutzhelm trugen. Zwei Kinder waren im Fahrzeug nicht, oder nicht richtig gesichert. Den verantwortlichen Personen wurden Verwarngelder angeboten. Fünf Fahrzeugführer/innen hatten ihre Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Ein Fahrer nutzte während der Fahrt verbotswidrig sein Handy und ein weiterer stand unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. Gegen sie alle wurden Anzeigen gefertigt und in einem Fall eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt. Ein Verkehrsteilnehmer war mit einem in den Niederlanden zugelassenen Motorroller unterwegs. Da das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 45 km/h erreichte, benötigte er jedoch eine Fahrerlaubnis. Diese hatte er jedoch nicht, so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt wurde. An zwei kontrollierten Lkw war jeweils ein Reifen abgefahren. Auch hier untersagten die Beamten die Weiterfahrt und fertigten Anzeigen. Ein Lkw mit österreichischem Überstellungsfahrschein befuhr trotz Verkehrsverbot den Millener Weg. Daraufhin wurde der Fahrer angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt und eine Anzeige vorgelegt. Besonders auffällig war jedoch ein mit belgischen Kennzeichen versehener Kleintransporter. In diesem wurden zwei Paletten Bier ohne jede Sicherung transportiert. Eine Verwiegung ergab eine Überladung von mehr als 23%. Zudem gehörten die montierten Kennzeichen nicht zu dem angetroffenen Fahrzeug. Somit ergab sich der Verdacht der Urkundenfälschung, des Kennzeichenmissbrauchs sowie des Fahrens ohne Zulassung sowie ohne Versicherungsschutz. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Der Fahrzeugführer musste zudem eine Sicherheitsleistung entrichten. Aufgrund des gewerblichen Kaufes von Lebensmitteln (Bier) in Deutschland und dem anschließenden Versuch, dieses nach Belgien zu transportieren, erhält das Hauptzollamt Aachen einen entsprechenden Hinweis, da sowohl der Verkäufer, als auch der Käufer/Transporteur dieses zollrechtlich hätte anmelden müssen. Bei zeitgleich durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen im Selfkant, an der Bundesstraße 56, wurden außerorts insgesamt 2119 Fahrzeuge gemessen. 117 von ihnen werden ein Verwarngeld zahlen müssen, das sie zu schnell unterwegs waren. 27 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer waren so schnell, dass sie Anzeigen erhalten werden. Vier von ihnen müssen zusätzlich mit einem Fahrverbot rechnen. Um die Sicherheit auf den Straßen im Kreisgebiet zu erhöhen, wird es auch zukünftig solche unangekündigten Verkehrskontrollen geben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell