POL-BOR: Groß Reken - Motorradfahrer schwer verletzt

Gronau-Epe (ots) - Tatzeit: zwischen 10.09.2022, 19.30 Uhr, und 11.09.2022, 05.15 Uhr Tatort: Gronau-Epe, Am Berge In der Nacht zum Sonntag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Verkaufshütte ein, zudem hebelten sie einen vor der Hütte stehenden Verkaufsautomaten auf. Sie erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld im unteren zweistelligen Bereich. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / ...

