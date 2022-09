Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Nachmeldung zur "Sperrung der B 525 nach Unfall" vom 09.09.2022, 11.54 Uhr

Velen (ots)

Unfallzeit: 09.09.2022, 11.15 Uhr

Unfallort: B 525 (Nordvelener Straße), Velen

Am Freitagmorgen überholte ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Kampen (NL) auf der B 525 zunächst zwei Lkw und prallte dann mit dem abbiegenden Traktor eines 23-jährigen Fahrers aus Gescher zusammen. Dieser hatte die B 525 vor den Lkw ebenfalls in Richtung Gescher befahren und wollte nach links auf einen Feldweg abbiegen. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Niederländer in Begleitung eines Notarztes mit einem Rettungswagen in ein Borkener Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 8.000 Euro. Die Unfallstelle war zur Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell