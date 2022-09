Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Person droht mit Baseballschläger

Reken (ots)

Tatzeit: 10.09.2022, 11.10 Uhr

Tatort: Bahnhof Reken

Ein Mann bedrohte und beleidigte am Samstagvormittag wahllos Personen im Bereich Bahnhof Reken. Dabei führte er einen Baseballschläger drohend mit sich. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Person vor Ort nicht antreffen. Ermittlungen der Polizei führten zu einem psychisch auffälligen 35-jährigen Mann aus Bahnhof-Reken. Nach Zeugenangaben kehrte der Mann in seine Wohnung zurück. Nach ihren Angaben halte er Hieb- und Stichwaffen im Eingangsbereich bereit. Einsatzkräfte der Polizei drangen in die Wohnung ein und nahmen ihn in Gewahrsam. In der Wohnung fanden die Beamten eine Axt und eine Schutzweste vor. Das hinzugezogene Ordnungsamt verfügte zusammen mit einem Arzt die zwangsweise Einweisung. (mh)

