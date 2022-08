Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtiger Dieb

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Ladendieb steckte Dienstagabend in einem Lebensmittelmarkt in der Coburger Straße in Hildburghausen Süßwaren in seine Tasche. An der Kasse legte er andere Waren aufs Band und beließ die Süßigkeiten bei sich. Dies beobachtete eine aufmerksame Mitarbeiterin und sprach den Langfinger an. Dieser flüchtete jedoch in Richtung Wiesenstraße. Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170 cm groß - 30-35 Jahre alt - schlanke Gestalt - kurz rasierte Haare - weißes T-Shirt, lange grau-blaue Chinohose - schwarze Umhängetasche

Zeugenhinweise nimmt die Hildburghäuser Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell