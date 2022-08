Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wasserfass beschädigt

Eisfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Montag auf Dienstag ein Wasserfass, welches auf einem Grundstück am Eichholz in Eisfeld abgestellt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 120 Euro. Die Geschädigte gab der Polizei Hinweise auf mögliche Verursacher. Diese werden nun durch die Beamten geprüft.

