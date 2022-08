Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto kracht gegen Haus

Brünn (ots)

Dienstagnachmittag befuhr eine 34-jährige VW-Fahrerin gemeinsam mit ihrem 4-jährigen Kind die Hildburghäuser Straße in Brünn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Treppengelände eines dort befindlichen Wohnhauses und prallte in der weiteren Folge mit der Beifahrerseite gegen die Hauswand. Der massiv beschädigte VW kam schräg an dieser zum Stehen. Die Mutter stand unter Schock, ihr Kind war glücklicherweise nur leicht verletzt. Kameraden der Feuerwehr kamen zudem zum Einsatz um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Um den Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro.

