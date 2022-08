LPI-SHL: Fußgängerin verletzt - Zeugen gesucht

Schmalkalden (ots) - Ein 36-Jähriger und dessen 32-jähriger Komplize bedienten sich Montagmittag aus dem Zigarettenregal eines Lebensmittelmarktes an der "Steinere Wiese" in Schmalkalden. Die Männer steckten Rauchwaren im Wert von knapp 200 Euro in einen Rucksack und verließen den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin stellte die Diebe und informierte die Polizei. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien ...

mehr