POL-OS: Bohmte: Verwüstung am Bahnhof - Unbekannte beschädigten zahlreiche Fahrräder - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Motorrad die Straße "Zum Flugplatz" aus Hellern kommend in Richtung Atter. In einer Kurve in Höhe der Hausnummer "17" kollidierte der Mann aus Lingen aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Ford vom ...

mehr