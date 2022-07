Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nach Zusammenstoß mit Kompaktklasse - 55-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Motorrad die Straße "Zum Flugplatz" aus Hellern kommend in Richtung Atter. In einer Kurve in Höhe der Hausnummer "17" kollidierte der Mann aus Lingen aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Ford vom Typ "Focus". Bei dem Zusammenstoß zog sich der 55-Jährige schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 85-jährige Ford-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße "Am Flugplatz" zeitweise voll gesperrt.

