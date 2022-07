Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/Schledehausen: Tödlicher Verkehrsunfall in der Bergstraße

Bissendorf (ots)

Am Freitagabend ereignete sich in der "Bergstraße" ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein 38-Jähriger aus Bissendorf sein Leben verlor. Zwei weitere Männer und eine Frau wurden schwer verletzt in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Unfallstelle war über sechs Stunden voll gesperrt. Gegen 23.45 Uhr hielt sich der 38-Jährige mit seinen Begleitern im Alter von 27 und 38 Jahren nach einer Feierlichkeit zu Fuß im Bereich der Bushaltestelle "Waldweg" in der "Bergstraße" auf. Zeitgleich befuhr ein 74-Jähriger in Begleitung seiner 78-jährigen Beifahrerin mit seinem BMW die "Bergstraße" aus Schledehausen kommend in Richtung Melle. Im Bereich des Ortsauganges überholte der BMW Fahrer zunächst ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Nachdem der 74-Jährige anschließend wieder auf seine Fahrspur einscherte kollidierte er in Höhe der Bushaltestelle mit der Fußgängergruppe. Für den 38-Jährigen aus Bissendorf kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Seine Begleiter erlitten in Folge des Zusammenstoßes schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurden nach einer ersten Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Beifahrerin des BMW vom Typ "118i" zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die 78-Jährige in ein Krankenhaus. Neben der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr aus Schledehausen mit 18 Kräften und der Bauhof aus Bissendorf im Einsatz. Angeforderte Notfallseelsorger kümmerten sich um zahlreich am Unfallort erschienenen Gäste der nahegelegenen Feierlichkeit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der weiße BMW beschlagnahmt. Die Unfallstelle war bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am frühen Samstagmorgen um 6 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an.

