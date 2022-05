Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Polizei sucht Radfahrer

Am Sonntag achteten zwei Fußgängerinnen in Langenau nicht auf den Verkehr.

Ulm (ots)

Kurz vor 19.30 Uhr waren die 21- und 22-jährigen Fußgängerinnen in der Wirtsgasse in Hörvelsingen unterwegs. Sie betraten die Straße wohl, ohne auf einen Radfahrer zu achten. Der fuhr in Richtung Herwigstraße und machte durch Klingeln auf sich aufmerksam. Der Radler erfasste die Fußgängerinnen, die zu Boden stürzten. Auch der Radfahrer kam zu Fall und auf der Straße zum Liegen. In einem kurzen Gespräch gab der der Unfallbeteiligte seinen Namen sowie Langenau an und radelte davon. Die 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt. Sie konnte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die Verkehrspolizei Heidenheim (Tel. 07321/97520) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den beteiligten Radfahrer.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

++++0831085

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell