Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Hotel

Bocholt (ots)

Tatzeit: 11.09.2022, zwischen 00.00 Uhr und 07.15 Uhr

Tatort: Bocholt, Bahnhofstraße

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Sonntag gewaltsam in ein Hotel an der Bahnhofstraße ein und entwendeten Bargeld im zweistelligen Bereich. Sie hatten zuvor ein Fenster auf der Rückseite des Hotels aufgedrückt und waren eingestiegen.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

