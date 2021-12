Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, Arzbacher Straße, Geschädigter gesucht.

Bad Ems (ots)

Am 02.12.2021 befährt eine Unfallverursacherin im Zeitraum von 16.30 - 16:45 Uhr die Arzbacher Straße aus Bad Ems kommend in Fahrtrichtung Arzbach. In Höhe der Hausnummer 41 - 45 kollidiert die Fahrzeugführerin aufgrund ungenügendem Sicherheitsabstand mit dem Außenspiegel eines bisher unbekannten, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW. Die Unfallverursacherin setzt die Fahrt unvermindert fort, ohne ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Ein Unfallzeuge befährt die Arzbacher Straße in Bad Ems unmittelbar hinter der Unfallverursacherin, wodurch diese ermittelt werden konnte. Der beschädigte PKW konnte durch die eingesetzten Beamten nicht angetroffen werden.

Der geschädigte Fahrzeugführer wird gebeten sich bei der Polizei Bad Ems zu melden.

