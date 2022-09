Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Pkw gegen Baum geprallt

Bocholt (ots)

Unfallzeit: 10.09.2022, gegen 01.25 Uhr

Unfallort: Bocholt, Zur Eisenhütte

Ein 26-jähriger Autofahrer aus Isselburg verletzte sich in der Nacht zum Samstag bei einem Unfall auf Straße "Zur Eisenhütte" schwer. Er war stadteinwärts unterwegs und kam kurz hinter dem Ortseingang in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen in ein Bocholter Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. (mh)

