Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit Traktorgespann

Gronau-Epe (ots)

Unfallzeit: 09.09.2022, 15.10 Uhr

Unfallort: Gronau-Epe, Vennstraße (L 566)

Ein bisher unbekannter Traktorfahrer hat am Freitagnachmittag beim Rückwärtsfahren einen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro angerichtet und sich anschließend entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Gegen 15.10 Uhr hatte er die Vennstraße (L 566) n Richtung Gronau-Epe befahren. Augenscheinlich verpasste er einen Feldweg, bremste plötzlich ab und setzte zweimal rückwärts, um dann in einen Feldweg in Richtung Dakelsberg /Bauernschaft Kottiger Hook abzubiegen. Beim Rückwärtsfahren stieß er jedes Mal mit dem Anhänger gegen den nachfolgenden Wagen eines 28-jährigen Autofahrers aus Gronau. Dabei wurde der Pkw so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Ob der Fahrer des Traktors diesen Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt.

Bei dem landwirtschaftlichen Fahrzeuggespann handelt es sich um einen grünen Traktor mit einem grünen Anhänger. Ein Kennzeichenfragment "BOR-AH" konnte abgelesen werden.

Im Umfeld der Unfallstelle fanden Maishäckselarbeiten statt, wobei die Maisfuhren nach Vreden-Lünten abgefahren wurden.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Traktorfahrer, sich beim Verkehrskommissariat (Telefon 02561 / 926-0) zu melden. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell