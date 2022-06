Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 04.06.2022, gegen 06:59 Uhr ereigneten sich im Bereich der Bismarckstraße, Kaiserslautern mehrere Sachbeschädigungen an dort geparkten Fahrzeugen. Ein 43-jähriger Mann aus Kaiserslautern setzte die Polizei darüber in Kenntnis, dass er mehrere Personen beobachte, welche Außenspiegel an den Fahrzeugen abtreten würden. Durch mehrere Streifen der Polizei wurde die Örtlichkeit aufgesucht und eine vierköpfige Personengruppe angetroffen. Aus dieser Gruppe konnten ein 21-jähriger Mann aus Kaiserslautern und ein 25-jähriger Mann aus Ludwigsburg (Baden-Württemberg) als Täter identifiziert werden. Die Gesamtschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|PvD

