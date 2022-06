POL-PPWP: Verkehrsunfall / unklare Ursache

Polizeipräsidium Westpfalz

Hirschhorn/Pfalz (ots)

Am Samstag, den 04.06.2022, gegen 11:30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus dem Kreis Kaiserslautern die Hauptstraße in Hirschhorn/Pfalz in Richtung Sulzbachtal. In Höhe der Einmündung Turnerstraße fuhr der Mann mit seinem PKW in einer Linkskurve geradeaus weiter und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Grundstücksbegrenzung, wurde wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und fuhr hiernach gegen einen ca. 55 Meter weiter geparkten PKW. Der geparkte PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls um 90 Grad herumgeschleudert und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Hiernach fuhr der Mann nochmals ca. 60 Meter weiter, wo er letztlich zum Stillstand kam. Die Ursache des Verkehrsunfalls wird derzeit noch ermittelt. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 21.500,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

