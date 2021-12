Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach versuchtem schweren Raub festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (09.12.2021) einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der Ende September in einer Bank an der König-Karl- Straße zwei Männer bedroht und versucht haben soll, diese zu Geldabhebungen zu zwingen (siehe auch https://t1p.de/nngd). Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des 21-Jährigen, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz nahmen die Beamten den 21 Jahre alten gambischen Staatsbürger in seiner Wohnung im Rems-Murr-Kreis fest. Er wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der den bestehenden Haftbefehl bestätigte und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell